Порошенко: Криза на Донбасі може завершитися через три тижні, якщо виведуть іноземні війська

Президент України Петро Порошенко упевнений, що після виведення іноземних військ і перекриття кордону криза на сході України буде завершена через декілька тижнів.

Як передає кореспондент УНІАН з Польщі, про це Порошенко заявив під час спільної прес-конференції з президентом Польщі Броніславом Коморовським.

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“Ми маємо забезпечити виконання взятих зобов'язань. Ще раз можу наголосити: виведення іноземних військ і перекриття кордону, через три тижні криза на сході України буде завершена. Про це переконливо свідчить досвід налагодження мирного життя на звільнених територіях”, - сказав він, наголосивши на необхідності виконання всіма сторонами Мінських домовленостей.

Він ще раз підкреслив, що деескалація конфлікту на Донбасі можлива лише на базі Мінських домовленостей.