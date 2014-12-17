Порошенко: Криза на Донбасі може завершитися через три тижні, якщо виведуть іноземні війська
Президент підкреслив, що деескалація конфлікту на Донбасі можлива лише на базі Мінських домовленостей.
Президент України Петро Порошенко упевнений, що після виведення іноземних військ і перекриття кордону криза на сході України буде завершена через декілька тижнів.
Як передає кореспондент УНІАН з Польщі, про це Порошенко заявив під час спільної прес-конференції з президентом Польщі Броніславом Коморовським.
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“Ми маємо забезпечити виконання взятих зобов'язань. Ще раз можу наголосити: виведення іноземних військ і перекриття кордону, через три тижні криза на сході України буде завершена. Про це переконливо свідчить досвід налагодження мирного життя на звільнених територіях”, - сказав він, наголосивши на необхідності виконання всіма сторонами Мінських домовленостей.
Він ще раз підкреслив, що деескалація конфлікту на Донбасі можлива лише на базі Мінських домовленостей.