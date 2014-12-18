Рада Євросоюзу прийняла нові антиросійські санкції проти окупованого Криму
Рада Євросоюзу ухвалила рішення ввести нові санкції проти Криму.
Як передає власний кореспондент УНІАН у Брюсселі, відповідне рішення письмовою процедурою було ухвалене, повідомила на брифінгу речник верховного представника Євросоюзу з питань зовнішньої політики та політики безпеки Федеріки Могеріні Майя Косьянчич.
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"Можу підтвердити, що декілька хвилин тому Рада Євросоюзу ухвалила нові значні додаткові санкції. Ми говоримо про додаткові заходи щодо інвестицій, послуг і торгівлі з Кримом та Севастополем", - сказала вона.
За словами Майї Косьянчич, ухвалені санкції будуть опубліковані в Офіційному журналі завтра і наберуть чинності у суботу, 20 грудня.
"Як ви знаєте, ЄС сказав, що анексія Криму та Севастополя є незаконною і суперечить міжнародному законодавству. Тому ми посилюємо цю політику невизнання незаконної анексії Росією", - наголосила вона.
Як повідомляв УНІАН, перед офіційним початком саміту сьогодні ЄС планував прийняти додаткові санкції у зв'язку з "триваючою незаконною анексією Криму і Севастополя". Як повідомляють ЗМІ, нові обмеження Брюсселя торкнуться не тільки туризму та інвестицій в економіку півострова, але будуть також стосуватися заборони на торгівлю енергоресурсами і низкою інших кримських товарів.