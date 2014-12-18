У Брюсселі відкривається саміт ЄС
Сьогодні в Брюсселі відкривається дводенний саміт глав держав і урядів 28 країн Європейського союзу.
Очікується, що напередодні будуть затверджені нові санкції проти анексованого Росією Криму, передає "Ехо Москви".
Читайте такожПорошенка не запросили на саміт у Брюселі – ЗМІ
Зустріч глав держав і урядів країн-членів Євросоюзу розпочнеться з робочої вечері. На ній будуть говорити про проблеми, пов'язані з українською кризою, заявив напередодні голова Європейської Ради Дональд Туск. «Важливо, щоб за підсумками цієї дискусії ми погодили ясну політичну позицію», - підкреслив один з вищих чиновників ЄС. За даними європейських дипломатів, на переговорах будуть обговорювати також збільшення фінансової допомоги Україні.
Між тим у прес-службі Ради Євросоюзу вказують, що перед офіційним початком саміту ЄС прийме додаткові санкції у зв'язку з триваючою незаконною анексією Криму і Севастополя». Як повідомляють ЗМІ, нові обмеження Брюсселя торкнуться не тільки туризму та інвестицій в економіку півострова, а й будуть передбачати заборону на торгівлю енергоресурсами і низкою інших кримських товарів.
Крім українського питання, учасники саміту ЄС планують приділити особливу увагу поліпшенню інвестиційного клімату в Європі.