Меркель: Україна і Грузія мають найбільшу європейську перспективу

За словами канцлера Німеччини, протягом найближчих 10 років будуть виділені кроки, які необхідно зробити в майбутньому.

Канцлер Німеччини Ангела Меркель заявляє, що Грузія разом з Україною мають найбільшу європейську перспективу.

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Про це вона сказала під час зустрічі зі студентами, відповідаючи на питання, що стосувалося заяви голови МЗС Німеччини, передає "Грузія Online".

«Що стосується політики Німеччини стосовно Східної Європи, то це не нова ініціатива. Хайко Маас лише підкреслив те, що дуже важливі добрі відносини з Росією – це сусід Євросоюзу, але, з іншого боку, нам потрібна чітка політика, як все повинно сформуватися стосовно Східної Європи. Грузія, Азербайджан, Вірменія, але Грузія точно є разом з Україною країною, що має найбільшу європейську перспективу. Протягом найближчих 10 років ми виділимо ті кроки, які необхідно зробити у майбутньому», - заявила Меркель.

Нагадаємо, сьогодні під час виступу на Майдані Незалежності з нагоди 27-ї річниці Незалежності України президент Петро Порошенко заявив, що Євросоюз без України не буде «завершеним проектом».

«Євросоюз без України не буде завершеним проектом. Без незалежної і самостійної України миру в Європі було б менше», - сказав він.

Також президент повідомив, що у Верховній Раді до відкриття осінньої сесії буде зареєстрований законопроект про закріплення в Конституції прагнення України вступити в НАТО і ЄС.

«Буду наполягати на закріпленні в Конституції нашої прагнення приєднатися до Євросоюзу і вступити в НАТО. Юристи знайшли формулу, як це зробити оптимально і швидко. І до відкриття осінньої сесії ВР, яке заплановане на 4 вересня, буде зареєстрований відповідний мій законопроект", - сказав він.