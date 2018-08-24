Євросоюз без України не буде "завершеним проектом" – Порошенко

Президент Петро Порошенко також наголосив, що без самостійної України "миру у Європі було б менше".

Президент Петро Порошенко заявляє, що Євросоюз без України не буде «завершеним проектом».

Як передає кореспондент УНІАН, про це глава держави сказав сьогодні під час виступу на Майдані Незалежності з нагоди 27-ї річниці Незалежності України.

Читайте такожПорошенко на параді: Україна пережила випробування війною і «наростила міцні м'язи»

«Євросоюз без України не буде завершеним проектом. Без незалежної та самостійною України миру у Європі було б менше», - сказав він.

Як відомо, у Києві сьогодні проходить парад з нагоди Дня Незалежності України. На параді представлені 250 одиниць військової техніки, в заходах беруть участь 4,5 тисячі військовослужбовців.