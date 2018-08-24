Євросоюз без України не буде "завершеним проектом" – Порошенко
11:08, 24 серпня 2018Політика
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Президент Петро Порошенко також наголосив, що без самостійної України "миру у Європі було б менше".
Про це глава держави сказав сьогодні під час виступу на Майдані Незалежності з нагоди 27-ї річниці Незалежності України / фото president.gov.ua
Президент Петро Порошенко заявляє, що Євросоюз без України не буде «завершеним проектом».
Як передає кореспондент УНІАН, про це глава держави сказав сьогодні під час виступу на Майдані Незалежності з нагоди 27-ї річниці Незалежності України.
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«Євросоюз без України не буде завершеним проектом. Без незалежної та самостійною України миру у Європі було б менше», - сказав він.
Як відомо, у Києві сьогодні проходить парад з нагоди Дня Незалежності України. На параді представлені 250 одиниць військової техніки, в заходах беруть участь 4,5 тисячі військовослужбовців.
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