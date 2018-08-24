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Євросоюз без України не буде "завершеним проектом" – Порошенко

11:08, 24 серпня 2018
Політика
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Про це глава держави сказав сьогодні під час виступу на Майдані Незалежності з нагоди 27-ї річниці Незалежності України / фото president.gov.ua

Як передає кореспондент УНІАН, про це глава держави сказав сьогодні під час виступу на Майдані Незалежності з нагоди 27-ї річниці Незалежності України.

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«Євросоюз без України не буде завершеним проектом. Без незалежної та самостійною України миру у Європі було б менше», - сказав він.

Як відомо, у Києві сьогодні проходить парад з нагоди Дня Незалежності України. На параді представлені 250 одиниць військової техніки, в заходах беруть участь 4,5 тисячі військовослужбовців. 

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Теги: #Майдан#парад#Євросоюз