ГРУ і ФСБ Росії отримали завдання зірвати хвилю мобілізації в Україні - Тимчук

Про це повідомляє керівник «Інформаційного спротиву» Дмитро Тимчук в Facebook.

«Структури інформаційно-психологічних операцій (ІПсО) ГРУ ГШ ЗС РФ і ФСБ РФ отримали завдання на проведення широкомасштабної інформаційної операції зі зриву або істотному перешкоджанню в Україні 4-го етапу мобілізації, - пише Тимчук. - Операцію планується проводити у взаємодії зі структурами «інформаційної війни» російсько-терористичних військ».

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За данням Тимчука, головна мета операції - не дозволити командуванню Збройних сил наростити кількість оперативних резервів.

«Цільовими групами та об'єктами впливу визначені військовозобов'язані громадяни України, а також члени їх сімей. Завдання - створити негативний фон навколо антитерористичної операції, яка проводиться», - повідомляє Тимчук.

Спецслужби РФ планують працювати через соціальні мережі і деякі українські ЗМІ.