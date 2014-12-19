Порошенко сподівається, що контактна група зустрінеться у неділю

Як повідомили УНІАН у прес-службі президента, про це Порошенко сказав під час зустрічі з міністром закордонних справ Німеччини Франком-Вальтером Штайнмаєром у Києві.

Порошенко наголосив, що режим припинення вогню має неухильно дотримуватись усіма сторонами.

Глава держави зазначив, що покладає надії на реальні зрушення в процесі мирного врегулювання ситуації на Донбасі відповідно до чітких домовленостей про вихід на лінію розмежування сторін, обмін полонених і забезпечення доставки гуманітарних вантажів, яких потребує населення окупованих територій.

Міністр закордонних справ Німеччини наголосив: «Дуже важливо, щоб усі сторони Мінських домовленостей дотримувалися взятих на себе зобов’язань і відчували свій обов’язок їх виконувати».

Читайте такожГрафік зустрічі контактної групи в Мінську продовжує узгоджуватися – Лавров Він висловив сподівання, що Тристороння контактна група проведе свою зустріч в Мінську вже цієї неділі. «Це мало б стати знаком надії і сподівань на благо в наступному році для усього українського народу, який заслуговує на краще. Для цього є усі підстави», -наголосив глава МЗС Німеччини.

Сторони обговорили поточну ситуацію на окупованій частині Донецької та Луганської областей і висловили спільну позицію щодо необхідності доставки до цих регіонів гуманітарної допомоги. Президент України повідомив про підготовку чергового гуманітарного вантажу для жителів Донбасу.

Він також повідомив, що уряд розпочав роботу над підготовкою необхідної документації для отримання 500 млн євро у кредитних гарантіях від німецького уряду, як було домовлено під час візиту канцлера ФРН Ангели Меркель в Україну в серпні.

Також Порошенко звернув увагу Штвайнмаєра на необхідність спільних зусиль партнерів нашої держави та міжнародних фінансових організацій задля перегляду і збільшення обсягів міжнародної економічної допомоги для України.