Штайнмаєр: Одностороннє припинення вогню Україною заслуговує на повагу

Про це йдеться у повідомленні на офіційній сторінці МЗС ФРН у Twitter.

Читайте такожШтайнмаєр: "Вибори" ДНР і ЛНР порушують мінські домовленості"Україна заявила другий раз про одностороннє припинення вогню, що заслуговує на повагу, є ознакою мужності та далекоглядності", - наголошується у повідомленні з посиланням на слова Штайнмаєра.

FM #Steinmeier cont: That #Ukraine has declared a unilateral ceasefire for 2nd time deserves respect+is sign of courage+far-sightedness 2/2 — GermanForeignOffice (@GermanyDiplo) December 19, 2014

Глава німецького зовнішньополітичного відомства відзначив, що провів дуже добру та інтенсивну зустріч з президентом України Петром Порошенком та міністром закордонних справ Павлом Клімкіним, під час якої обговорювалися Мінські домовленності.