Штайнмаєр: Одностороннє припинення вогню Україною заслуговує на повагу

17:24, 19 грудня 2014
Політика
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Міністр закордонних справ Німечччини Франк-Вальтер Штайнмаєр заявляє, що одностороннє припинення вогню Україною на сході заслуговує на повагу.

REUTERS

Про це йдеться у повідомленні на офіційній сторінці МЗС ФРН у Twitter.

Читайте такожШтайнмаєр: "Вибори" ДНР і ЛНР порушують мінські домовленості"Україна заявила другий раз про одностороннє припинення вогню, що заслуговує на повагу, є ознакою мужності та далекоглядності", - наголошується у повідомленні з посиланням на слова Штайнмаєра.

Глава німецького зовнішньополітичного відомства відзначив, що провів дуже добру та інтенсивну зустріч з президентом України Петром Порошенком та міністром закордонних справ Павлом Клімкіним, під час якої обговорювалися Мінські домовленності.

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