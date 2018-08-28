Суд наказав НАБУ з'ясувати джерела збагачення нардепа Геращенка

В ухвалі йдеться про ймовірне вчинення Геращенком кримінального правопорушення, передбаченого статтею “Незаконне збагачення”.

Солом’янський райсуд Києва зобов’язав Національне антикорупційне бюро розпочати розслідування стосовно джерел збагачення народного депутата Антона Геращенка.

Про це повідомляє Bigus.info з посиланням на рішення суду.

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В ухвалі йдеться про ймовірне вчинення народним депутатом Антоном Геращенком кримінального правопорушення, передбаченого ст. 368-2 Кримінального кодексу України (“Незаконне збагачення”), повідомляє видання.

Як повідомляв УНІАН, раніше журналісти з'ясували, що нардеп Геращенко живе в елітній квартирі на Печерську, яку орендує його тесть без доходів.

62-річний Олексій Шамбур платить за оренду квартири для сім'ї народного депутата Антона Геращенка, за оцінкою ріелтора, близько 3 тисяч доларів на місяць.