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Суд наказав НАБУ з'ясувати джерела збагачення нардепа Геращенка

17:27, 28 серпня 2018
Політика
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Суд забов'язав НАБУ з'ясувати, звідки в Геращенка грощі / фото УНІАН

Солом’янський райсуд Києва зобов’язав Національне антикорупційне бюро розпочати розслідування стосовно джерел збагачення народного депутата Антона Геращенка.

Про це повідомляє Bigus.info з посиланням на рішення суду.

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В ухвалі йдеться про ймовірне вчинення народним депутатом Антоном Геращенком кримінального правопорушення, передбаченого ст. 368-2 Кримінального кодексу України (“Незаконне збагачення”), повідомляє видання.

Як повідомляв УНІАН, раніше журналісти з'ясували, що нардеп Геращенко живе в елітній квартирі на Печерську, яку орендує його тесть без доходів.

62-річний Олексій Шамбур платить за оренду квартири для сім'ї народного депутата Антона Геращенка, за оцінкою ріелтора, близько 3 тисяч доларів на місяць.

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Теги: #НАБУ#незаконне збагачення#Антон Геращенко