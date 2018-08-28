Суд наказав НАБУ з'ясувати джерела збагачення нардепа Геращенка
Солом’янський райсуд Києва зобов’язав Національне антикорупційне бюро розпочати розслідування стосовно джерел збагачення народного депутата Антона Геращенка.
Про це повідомляє Bigus.info з посиланням на рішення суду.
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В ухвалі йдеться про ймовірне вчинення народним депутатом Антоном Геращенком кримінального правопорушення, передбаченого ст. 368-2 Кримінального кодексу України (“Незаконне збагачення”), повідомляє видання.
Як повідомляв УНІАН, раніше журналісти з'ясували, що нардеп Геращенко живе в елітній квартирі на Печерську, яку орендує його тесть без доходів.
62-річний Олексій Шамбур платить за оренду квартири для сім'ї народного депутата Антона Геращенка, за оцінкою ріелтора, близько 3 тисяч доларів на місяць.