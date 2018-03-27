Нардеп Геращенко живе в елітній квартирі на Печерську, яку орендує його тесть без доходів - ЗМІ (фото, відео)

Витрати на оренду квартири, в якій тесть Геращенка не живе, перевищують півтора мільйона гривень.

62-річний Олексій Шамбур сплачує за оренду квартири для родини народного депутата Антона Геращенка. Вартість оренди квартири, за оцінкою ріелтора, складає до 3 тисяч доларів на місяць.

Про це йдеться у розслідуванні Марини Ансіфорової "Тесть печерського рівня" для програми "Наші гроші з Денисом Бігусом".

"До квартири на 190 квадратних метрів в одному з найвідоміших будинків у центрі Києва родина Антона Геращенка в”їхала на другий рік його депутатства - у 2016 році. В той же рік тесть нардепа, Олексій Шамбур зареєстрував фоп з "наукової діяльності" і почав фінансувати проживання зятя", - розповідають журналісти.

"Це наше спільне з тестем рішення, нас це влаштовує", - прокоментував програмі ситуацію нардеп. При цьому журналісти виявили, що Олексій Шамбур постійно проживає в Полтаві.

За даними програми, Олексій Шамбур близько 10-років не отримував доходу, а з 16 року встиг заробити близько 270-ти тисяч гривень. Водночас його витрати на оренду квартири, в якій він не живе, перевищують півтора мільйона гривень. Окрім того, ще близько мільйона Шамбур у тому ж 16 році виклав за позашляховик Santa Fe, яким користується Геращенко.

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Сам народний депутат у коментарі журналістам зазначив, що тесть оплачує квартиру з накопичень, однак яким чином зароблених, сказати не зміг.

"На поверсі, на якому мешкає нардеп під час здачі будинку була одна квартира, пізніше "розбита" на дві - 190 кв.м. і 70 кв.м. Зазначимо, що доступ на поверх повністю перекритий: вихід на сходи зачинений, а обидва ліфти не піднімаються на цей поверх без використання спецключа, що є не надто типовим для орендованого житла", - йдеться у програмі.

Журналісти дізналися, що власником обох квартир записаний 62-річний Олександр Даниленко, який, маючи житло на Печерську, живе на околиці найвіддаленішого житлового масиву Києва - Троєщині.

"Даниленко лише “з другої спроби” згадав, що Геращенко винаймає в нього житло", - розповіли у програмі.

Під час підготовки матеріалу власником сусідньої з Геращенко квартири замість Даниленка став адвокат Сергій Нижний, який у 2016-му році працював з помічницею нардепа, додали журналісти.

Однак юрист зв'язок спростовує: "Всі знають нардепа Антона Геращенка, багато моїх колег могли представляти його інтереси. Сам же я цього ніколи не робив".

Раніше журналісти "Центру протидії корупції" показали маєток глави ГПУ Юрія Луценка під Києвом, записаний на тестя.