У Росії створили комісію з надання «гуманітарної допомоги» Донбасу
Уряд Росії створив міжвідомчу комісію з надання гуманітарної підтримки постраждалим територіям південно-східних районів Донецької та Луганської областей України.
Відповідне розпорядження від 15 грудня №2537-р підписав прем’єр-міністр РФ Дмитро Медведєв 21 грудня, повідомляє INSIDER з посиланням на прес-службу російського уряду.
"Міжвідомча комісія утворена у зв'язку зі сформованою гуманітарною ситуацією в південно-східних районах Донбасу і масовими зверненнями громадян та організацій про надання гуманітарної допомоги постраждалим територіям", – йдеться в поясненні до документа.
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Зазначено, що організаційне забезпечення діяльності комісії покладено на Мінекономрозвитку Росії.
Голова комісії – заступник міністра економічного розвитку. До складу комісії також включені представники міністерств і відомств.