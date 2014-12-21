У Росії створили комісію з надання «гуманітарної допомоги» Донбасу

Відповідне розпорядження від 15 грудня №2537-р підписав прем’єр-міністр РФ Дмитро Медведєв 21 грудня, повідомляє INSIDER з посиланням на прес-службу російського уряду.

"Міжвідомча комісія утворена у зв'язку зі сформованою гуманітарною ситуацією в південно-східних районах Донбасу і масовими зверненнями громадян та організацій про надання гуманітарної допомоги постраждалим територіям", – йдеться в поясненні до документа.

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Зазначено, що організаційне забезпечення діяльності комісії покладено на Мінекономрозвитку Росії.

Голова комісії – заступник міністра економічного розвитку. До складу комісії також включені представники міністерств і відомств.