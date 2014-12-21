Понад 180 вантажівок десятого російського «гумконвою» прибули до Донецька і Луганська

Як повідомили ТАСС в Управлінні організації інформування населення МНС Росії, «колона МНС Росії доставила до Луганська і Донецька чергову партію гуманітарної допомоги».

"До Донецька прибули понад 90 автомобілів, завантажені гуманітарними вантажами - продуктами харчування, будматеріалами, медикаментами", - сказав представник МНС.

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"До Луганська благополучно прибули понад 90 машин з гуманітарними вантажами, серед яких продукти харчування, медикаменти, будматеріали і новорічні подарунки", - сказав представник МНС.

Зараз машини розвантажуються, і потім вони відправляться назад.

«В цілому до Донбасу доставлено понад 1,4 тис. тонн гуманітарної допомоги. Серед вантажів не лише продукти харчування, будматеріали і медикаменти, але і новорічні подарунки.

Це вже десята за рахунком колона з гуманітарною допомогою для Донбасу. Попередні дев'ять доставили із середини серпня близько 12 тис. тонн гуманітарних вантажів», - йдеться у повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, перший «гумконвой» в'їхав в Україну 22 серпня.

12 грудня Росія направила терористам на Донбас дев'яту «гумдопомогу».

У РНБО України заявляють, що всі ці «гуманітарні конвої», які Росія відправляє в Україну без її дозволу, «є тільки підтримкою озброєних людей». Головним чином, вантажівки завозять на підконтрольні терористам території боєприпаси, сухі пайки, зброю.

За даними РНБО, російські вантажівки з «гуманітарного конвою», повертаючись до РФ, вивозили з українських заводів на Донбасі устаткування і вугілля, а також вивозили тіла убитих в Україні російських солдатів.