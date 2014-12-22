Перехоплено доповідь "глави розвідки ДНР" в Москву - Аваков
01:32, 22 грудня 2014Політика
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Правоохоронцям вдалося перехопити доповідь "глави розвідки ДНР" генерала Сергія Петровського начальникові в Москву.
Аваков повідомив про перехоплення доповіді "глави розвідки ДНР" до Москви про арешт трьох міністрів уряду ДНР"
Про це на своїй сторінці в Facebook написав міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков.
"Із не секретного. Читаю розвідувальні зведення спецпідрозділу МВС з території окупованого Донецька.
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Перехоплена доповідь "глави розвідки ДНР" генерала Сергія Петровського вищестоящому начальнику в Москву: Відомство вже заарештувало трьох "міністрів уряду ДНР", сформованого трохи більше місяця тому. Серед заарештованих опинилися "міністр" палива Олександр Калюська, "міністр" енергетики Олексій Грановський і "міністр" культури Юрій Люкстутіс ... Павуки в банці".
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