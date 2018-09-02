У Грузії розпочалися військові навчання за участю НАТО та України

Навчання проводяться на військовій базі, яка в серпні 2008 року була майже повністю знищена російськими військами, що вторглися в західну Грузію із Абхазії.

Сьогодні, 2 вересня, на грузинській військовій базі «Сенакі» військовослужбовці з десяти країн, членів НАТО і партнерів Північноатлантичного альянсу, розпочали 10-денні командно-штабні навчання «Спритний дух» (Agile Spirit-2018).

Про це повідомляє "Радіо Свобода".

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Зокрема, у навчаннях беруть участь 237 військовослужбовців зі США, Болгарії, Румунії, Латвії, Греції, України, Туреччини, Чехії, Естонії та самої Грузії. Навчання проводяться на військовій базі, яка в серпні 2008 року була майже повністю знищена російськими військами, що вторглися в західну Грузію з Абхазії.

Відкриваючи навчання, міністр оборони Грузії охарактеризував нинішню боєздатність грузинської армії як «стратегічну готовність».

На навчаннях відпрацюють готовність військових бригад до реагування на кризи або до проведення спільних операцій у складі Сил швидкого реагування НАТО.

Координують навчання офіцери армії США за сприяння навчального центру НАТО в Грузії і за участю місцевого командування.

Як повідомляв УНІАН, наприкінці липня військово-морські сили України провели спільне тренування типу PASSEX із кораблями НАТО в акваторії Чорного моря.