Лавров звинуватив Волкера у «підтримці шкідливих примх української влади»

За словами очільника російського МЗС, українці не слухають нікого, окрім США.

Міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров звинуватив спеціального представника Держдепартаменту США по Україні Курта Волкера у «підтримці примх української влади».

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це Лавров сказав під час зустрічі зі студентами Московського державного інституту міжнародних відносин.

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«На жаль, наші американські колеги, призначивши пана Волкера спецпредставником, не надто неупереджено працюють, а по суті справи, підтримують всі примхи української влади. Хоча я впевнений, що, будучи розумними людьми, вони розуміють, що ці примхи шкідливі і перекреслюють перспективи врегулювання. Сподіваюся, все-таки дисциплінуючий вплив США на Київ настане, тому що більше нікого українці не слухають», - заявив Лавров.

На його думку, єдиний спосіб врегулювати «українську кризу» - виконання Мінських угод, для чого влада України має вести «прямий діалог з Донецьком і Луганськом».

Водночас Лавров запевнив, що Росія готова налагоджувати відносини з США. «Ми готові, як неодноразово говорив президент Росії та інші представники нашої країни, у відносинах з США йти назустріч один одному так швидко і на таку глибину, наскільки до цього готові у Вашингтоні», -сказав він.

«Думаю, що найближче майбутнє російсько-американських відносин не дуже ясне, але переконаний, що в кінцевому рахунку наші відносини повернуться на рівень справжніх партнерів, стратегічних партнерів», - зазначив Лавров.

За його словами, у Другій світовій війні Москва і Вашингтон були союзниками, а «коли дві країни ладнають, від цього виграє весь світ, оскільки відбувається менше конфліктів».

Як соообщал УНІАН, Волкер у вересні приїде з візитом в Україну.