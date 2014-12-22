В комісію з обрання директора антикорупційного бюро фракції пропонують італійця

Про це на сторінці в соцмережі написав лідер парламентської фракції Радикальної партії Олег Ляшко.

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"Ось кого пропонується висунути від трьох фракцій - "Батьківщини", Радикальної партії і "Самопомочі" - як члена конкурсної комісії щодо обрання директора Національного антикорупційного бюро: Джованні Кесслера, директора Європейського бюро з боротьби з шахрайством",- написав депутат.