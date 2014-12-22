В комісію з обрання директора антикорупційного бюро фракції пропонують італійця

17:57, 22 грудня 2014
Політика
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Три парламентські фракції пропонують призначити членом конкурсної комісії щодо обрання директора Національного антикорупційного бюро директора Європейського бюро з боротьби з шахрайством Джованні Кесслера.

Фракции предлагают итальянца в комиссию по избранию директора антикоррупционного бюро / фото УНИАН

Про це на сторінці в соцмережі написав лідер парламентської фракції Радикальної партії Олег Ляшко.

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"Ось кого пропонується висунути від трьох фракцій - "Батьківщини", Радикальної партії і "Самопомочі" - як члена конкурсної комісії щодо обрання директора Національного антикорупційного бюро: Джованні Кесслера, директора Європейського бюро з боротьби з шахрайством",- написав депутат.

Post by Олег Ляшко.
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