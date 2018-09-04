Нардепи повернулись до Ради після літніх канікул (наживо)

Першим питанням депутати мають затвердити порядок денний нової сесії.

Сьогодні відкривається IX сесія Верховної Ради України VIII скликання. Читайте такожДо кінця цієї каденції Рада має вирішити питання всеукраїнського референдуму - Парубій Як передає кореспондент УНІАН, першим питанням народні депутати планують розглянути порядок денний нової сесії, а далі - блок питань інтелектуальної власності. Серед іншого, розглядатиметься законопроект про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо удосконалення діяльності Державного бюро розслідувань. Також сьогодні до розгляду заплановано низку проектів постанов про проведення парламентських слухань і схвалення рекомендацій парламентських слухань, які відбулись раніше.

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