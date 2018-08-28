Директор ДБР відмовив 27 кандидатам на керівні посади: деяких з них підозрюють у держзраді і корупції

Директор ДБР повертає усі подання на кандидатів зовнішній конкурсній комісії.

Директор Державного бюро розслідувань Роман Труба прийняв рішення відмовити у призначенні всіх 27 переможців конкурсу на керівні посади у ДБР.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив на прес-конференції.

Труба наголосив, що повертає всі подання на кандидатів зовнішній конкурсній комісії.

Перед цим директор ДБР заявив, що з незрозумілих причин зовнішня комісія 18 липня після визначення переможців конкурсу на посади в бюро прийняла рішення знищити результати дослідження із застосуванням поліграфа.

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Як передає «Українська правда», за словами Труби, частина кандидатів фігурують у журналістських розслідуваннях та кримінальних провадженнях.

Зокрема, один із кандидатів фігурує у кримінальному провадженні щодо державної зради.

"Так, я не помилився, саме у кримінальному провадженні щодо держзради! Слідчий, який проводить розслідування, звертався із запитом у зовнішню комісію для того, щоб отримати будь-які результати. Яка була відповідь, я цього не знаю", - сказав Труба.

Він додав, що також є кандидат, який разом із членами своєї родини фігурує у кримінальній справі щодо легалізації коштів, які здобуті злочинним шляхом.

"Інший кандидат тісно спілкується з представниками сепаратистів. Також є факт, коли два кандидати, які є кумами, разом розпочинали свій кар'єрний шлях, разом виграли конкурс на керівні посади до ДБР. Це не звинувачення ,а так, ремарка", - сказав очільник відомства.

Він додав, що нацагентство з питань протидії корупції має також перевірити майно, гектари землі та кошти зазначених кандидатів на керівники у ДБР.