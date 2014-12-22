Княжицький хоче опікуватися державними лотереями, за рахунок яких обіцяє фінансувати культуру

Комітет з питань культури та духовності, який очолює депутат "Народного фронту" Микола Княжицький, ініціює передачу до сфери його повноважень питання "оподаткування державних лотерей та грального бізнесу". Про це повідомив депутат від БПП Сергій Лещенко, передає Українська правда.

"Новини з розділу "Політичні інтриги". Комітет з питань культури та духовності, очолюваний Миколою Княжицьким, ініціює передачу до сфери його відання питання "оподаткування державних лотерей та грального бізнесу". Забравши це питання зі сфери відання Комітету з питань податкової та митної політики. Нічьо так годівниця, да?" – написав він на своїй Facebook-сторінці.

Згідно з проектом постанови №1353, зареєстрованому у Раді, предмети відання комітету Княжицького мають виглядати так:

культурно-просвітницька діяльність (видавнича справа, бібліотечна справа, кінематографія, народні художні промисли); мистецька діяльність (професійні творчі спілки, театри, школи естетичного виховання, концертно-гастрольна діяльність тощо); охорона історико-культурної спадщини (музейна справа, архівна справа, діяльність заповідників, вивезення, ввезення і повернення культурних цінностей); державна політика у сфері свободи совісті та релігійних організацій; державна політика у сфері розвитку та використання державної мови та мов національних меншин в Україні; засади благодійної діяльності; діяльність державних лотерей і грального бізнесу.

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Згідно із пояснювальною запискою до проекту постанови, відрахування від проведення державних лотерей будуть направлені на "підтримку культурних заходів".

Сам Княжицький підтвердив інформацію Лещенка.

"Так. Це правда. Наш комітет з питань культури і духовності переконаний, що кошти від лотерей в Україні так, як зараз у Польщі та інших європейських країнах, повинні прозоро фінансувати українську культуру, кінематограф, спадщину. Але прихильникам тіньового мафіозного розподілу це не подобається", - написав він на своїйFacebook-сторінці.

"Шановні, це для вас парламент - годівниця. Для членів нашого комітету - шанс прозоро побудувати європейську Україну", - додав він.

У свою чергу, журналіст Денис Бігус на своїй сторінці у Facebook наголошує, що наразі питанням оподаткування лотерей та грального бізнесу відає комітет податкової і митної політики.

"Я твердо переконаний, що комітету духовності слід зайнятися легалізацією порнографії, проституції та легких наркотиків. Годівниця не гірше грального бізнесу, але хоч щось корисне зроблять", - наголосив