Депутати змінили календарний план першої сесії парламенту

За це рішення проголосували 252 з 299 народних депутатів, зареєстрованих у сесійній залі.

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Перший заступник голови парламентського комітету з питань регламенту, депутатської етики та організації роботи Ради Павло Пинзеник зазначив, що зміни викликані тим, що за пропозицією погоджувальної ради парламенту запропоновано не робити канікул між першою та другою сесією.

Постановою передбачено завершити сесію 3 лютого в день відкриття другої сесії.

За його словами, також відповідні зміни необхідні у зв'язку з тим, що парламент вирішив продовжити роботу над проектом бюджету та законопроектами, пов'язаними з бюджетом, передбачивши прийняття бюджету в цілому 30 грудня.

Змінами передбачено, що завтра, 24 грудня,Рада буде працювати в комітетах, комісіях і фракціях, а 30 грудня відбудеться пленарне засідання для прийняття рішення про державний бюджет України на 2015 рік.

16 січня заплановано годину запитань до уряду та пленарне засідання. Він повідомив, що тиждень з 19 по 23 січня 2015 року - робота в комітетах, фракціях і групах. Тиждень з 26 по 30 січня - робота з виборцями.

Перша сесія буде завершена не 16 січня 2015 року, а 3 лютого 2015 року - в день відкриття другої сесії.

Також постановою передбачено, що пленарні засідання Ради скликаються у разі необхідності головою парламенту "у міру потреби". Спікер протягом доби повинен проінформувати депутатів у разі скликання засідання.

Крім того, Рада вирішила, що в суботу, 27 грудня, буде працювати в комітетах, фракціях і групах, а 28 грудня - неділя - буде пленарне засідання.