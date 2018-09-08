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Україна готує звернення в ОЗХЗ через викиди хімікатів в окупованому Криму

17:38, 08 вересня 2018
Політика
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Ілюстрація / REUTERS

Міністерство закордонних справ (МЗС) направить звернення до міжнародної Організації з заборони хімічної зброї (ОЗХЗ) через ситуацію на "Кримському титані". 

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Про це у коментарі "5 каналу" повідомила речниця МЗС Мар'яна Беца. За її словами, відповідний документ буде направлено до ОЗХЗ після результатів експертиз щодо стану хімічного забруднення в окупованому Криму.

"Для передачі до ОЗХЗ нам потрібен повний пакет документів. Ми збираємо з усіх причетних, компетентних органів всю інформацію, всі матеріали, всі докази. Потрібна експертна оцінка наших відомств, і щойно ми їх отримаємо, - думаю, це буде найближчим часом - ми одразу передамо це в Організацію з заборони хімічної зброї", - заявила Беца.

Як повідомляв УНІАН, в ніч на 24 серпня на півночі окупованого Криму в Армянську стався викид невідомої речовини в атмосферу.

Українські прикордонники неподалік від КПВВ "Чаплинка" зафіксували наявність токсичних речовин в повітрі. Військовослужбовці, які патрулюють адмінмежу з Кримом у Херсонській області скаржилися на головний біль, нудоту, першіння в роті. На даний час, від токсичних викидів постраждало більше 60 прикордонників.

4 вересня окупанти вирішили припинити на два тижні роботу заводу у Армянську. 

Український омбудсмен Людмила Денісова звернулася до установ ООН із закликом звернути увагу на різке погіршення екологічної ситуації в окупованому РФ Криму.

Заступник міністра екології та природних ресурсів Віктор Вакараш повідомив, що причиною негативного впливу заводу "Кримський титан" на навколишнє середовище і здоров'я людей є щоденні викиди в атмосферу, а не кислотний накопичувач, як повідомлялося раніше.

У Мінооборони України заявляли, що викид хімічних речовин на території окупованого Криму трапився через військових Збройних сил Росії, які на тренуваннях обстріляли відстійники відходів титанового та содового заводів.

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Теги: #Крим#Україна#викиди