У Мінську збирається на засідання контактна група з урегулювання Донбасу

В обговоренні чотирьох блоків питань мають взяти участь представники України, Росії, проросійських сепаратистів та ОБСЄ, пише Радіо Свобода.

Як повідомила представниця ОБСЄ Гайді Тальявіні, на зустрічі ітиметься про припинення вогню всіма сторонами, відведення важкої техніки, обмін полонених «всіх на всіх», доправлення гуманітарних вантажів на підконтрольні бойовикам території.

Читайте такожТальявіні залишиться представником ОБСЄ в контактній групі по ДонбасуОчікується, що друга зустріч відбудеться 26 грудня.

Після двох раундів мінських консультацій у вересні була укладена угода про перемир’я, яка, втім, порушувалася сотні разів, внаслідок цих порушень загинула понад тисяча людей. Лише у грудні інтенсивність бойових дій на сході України вщухла.