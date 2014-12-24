Речник АТО підтверджує дані про виробництво мінометів в окупованому Донецьку

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив речник Антитерористичної операції Андрій Лисенко сьогодні на брифінгу в Києві.

«Підтвердилася інформація про те, що на підприємствах Донецької області, які перебувають під контролем бойовиків, налагоджується випуск зброї, призначеної для терористичних угруповань, зокрема, і мінометів», - зазначив він.

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