Речник АТО підтверджує дані про виробництво мінометів в окупованому Донецьку
13:24, 24 грудня 2014Політика
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Бойовики запускають випуск зброї на підприємствах Донецької області.
REUTERS
Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив речник Антитерористичної операції Андрій Лисенко сьогодні на брифінгу в Києві.
«Підтвердилася інформація про те, що на підприємствах Донецької області, які перебувають під контролем бойовиків, налагоджується випуск зброї, призначеної для терористичних угруповань, зокрема, і мінометів», - зазначив він.
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