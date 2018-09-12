В УПЦ МП вважають, що треба скликати Собор через екзархів Константинополя

Там переконані, що візит екзархів в Україну "не принесе користі нікому, тому що розкол це не легалізує".

В Українській православній церкві Московського патріархату (УПЦ МП) вважають, що предстоятелям православних помісних церков варто зібратися на Собор для обговорення рішення патріарха Константинопольського Варфоломія про призначення своїх екзархів в Києві.

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Про це заявив заступник голови відділу зовнішніх церковних зв’язків УПЦ МП протоієрей Миколай Данилевич, повідомляє "Інформаційно-просвітницький відділ УПЦ МП", передає Українська правда.

"Я думаю, що зараз, на глобальному рівні, такий час, щоб Предстоятелі Церков збиралися на Собор, на Синаксис, приймали рішення щодо цих питань, тому що дуже складні часи настають", - сказав Данилевич.

Він назвав дії патріарха Варфоломія "антиканоничними". "Це (рішення патріарха про направлення в Україну двох екзархів – ред.) суперечить церковним канонам", - заявив Данилевич.

Він переконує, що візит екзархів в Україну "не принесе користі нікому, тому що розкол це не легалізує".

"Навіть якщо Патріарх Варфоломій піде до кінця і створить якусь структуру, це призведе до розриву відносин, до розриву Євхаристійного спілкування між Церквами, це породить розкол, і від цього програють усі", - сказав Данилевич.

Представник УПЦ МП заявляє, що Константинопольський Патріархат у своїх діях мав би радитись з Московським патріархатом. "Якщо б він хотів вирішити питання розколу – будь ласка, будемо говорити, спілкуватися. Але не можна робити це, як кажуть, "топорно": вирішуючи маленьке питання українського розколу, породжувати великі проблеми у всьому Вселенському Православ’ї. Це неправильно", - підсумував Данилевич.

Як повідомляв УНІАН, 31 серпня Вселенський патріарх Варфоломій на зустрічі у Стамбулі повідомив предстоятелю Російської православної церкви патріарху Кирилу, що збирається надати Українській православній церкві автокефалію. Предстоятель Української православної церкви Київського патріархату Філарет впевнений, що єдина помісна церква у країні буде створена до кінця поточного року.