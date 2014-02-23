УПЦ КП закликала до негайного створення єдиної Помісної Православної Церкви

Про це йдеться у зверненнях Синоду УПЦ КП щодо необхідності невідкладного подолання розділення Православної Церкви в Україні. Як повідомляє Релігійно-інформаційна служба України (РІСУ), одне звернення направлено до УПЦ (Московського Патріархату), друге – до частини єпископату УАПЦ.

Як наголошує Синод УПЦ КП: «У цей трагічний і доленосний момент історії українського народу як ніколи очевидною є потреба подолати розділення Православної Церкви в Україні, яке триває вже понад 20 років, та утворення в Україні єдиної Помісної Української Православної Церкви».

«Існуюче розділення тісно пов’язане з розділенням у суспільстві, живить його і підживлюється від нього. Єдина Помісна Церква повинна і могла би відігравати потужну миротворчу та об’єднуючу роль в суспільстві, сприяти порозумінню між різними силами, недопущенню розпалювання ворожнечі на національній, релігійній, регіональній, мовній основі», - наголошує Синод УП КП.

В УПЦ КП закликають єпископат і духовенство УПЦ МП: «Нам слід відкинуті всі колишні образи та залишити в минулому суперечки. Маємо негайно розпочати діалог про об’єднання в єдину Помісну Православну Церкву. Переконані, що Вселенський Патріарх та більшість інших Помісних Православних Церков з радістю приймуть наше спільне рішення про подолання в Україні церковного розділення та визнають автокефалію єдиної УПЦ».

Синод УПЦ КП також звернувся до єпископів УАПЦ: Митрополита Макарія та очолюваної ним Львівської єпархії, митрополита Андрія та очолюваної ним Івано-Франківської єпархії, до парафій Тернопільської єпархії та інших парафій УАПЦ. «Ми звертаємося безпосередньо до тих, хто представляє реальну повноту УАПЦ – до Львівської та Івано-Франківської єпархій УАПЦ на чолі з їх архієреями, до парафій УАПЦ в Тернопільській та інших областях України із закликом – невідкладно розпочати процес об’єднання. Чекаємо на ваші пропозиції та відкриті до конструктивного діалогу з метою якнайшвидше подолати незрозуміле для парафіян та невиправдане розділення між нами», - наголосили в УПЦ КП і додали, що гарантують збереження в складі Київського Патріархату цілісності структури Львівської та Івано-Франківської єпархій УАПЦ на чолі з їх нинішніми архієреями. Що стосується Тернопільської єпархії УАПЦ, то її структура визначатиметься згідно з волею її духовенства.

«Від слів про необхідність об’єднання мусимо переходити до справ, бо лише у справах виявляється щирість нашого спільного бажання припинити розділення Церкви в Україні», - підкреслили в УПЦ КП.