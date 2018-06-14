Філарет вважає, що 12 церков з 15 визнають автокефалію УПЦ

Наразі, як заявив Філарет, визнання буде з боку всіх грецьких церков, Румунської православної церкви, Польської та Чехословацької.

12 православних церков визнають автокефалію Української православної церкви у разі ухвалення відповідного рішення Вселенським патріархом.

Про це заявив патріарх УПЦ КП Філарет в інтерв’ю "Українській правді".

"Якщо з 15 церков три не визнають, то 12 визнають. По кількості єпископів і віруючих це буде більшість. То хто від кого відокремиться?", - зазначив він. При цьому патріарх УПЦ КП не виключає, що рішення про невизнання буде чинним недовго, адже відсутні будуть причини для розділення.

"Причина для розділення тільки одна – Москва. Тому що Москва втрачає свою силу. Ось реальна причина. Іншої немає", - вважає він.

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Наразі, як заявив Філарет, визнання буде з боку всіх грецьких церков, Румунської православної церкви, Польської та Чехословацької.

"Я думаю, всі грецькі церкви визнають, Румунська визнає, а ще – Польська Церква, Чехословацька Церква. Думаю, також визнає й Грузинська. Під сумнівом Антіохійська Церква, яка повністю залежить від Московського Патріархату. І Сербська", - констатував глава Української православної церкви Київського патріархату.

На зауваження про те, що Сербська вже заявила, що не визнає, Філарет відповів, що вони лише поставлять себе в незручне становище, пішовши проти волі більшості церков.

Як відомо, українська помісна православна церква може отримати автокефалію вже в липні.