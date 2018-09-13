Корупція на підприємствах "Укрзалізниці" розслідується у 17 кримінальних провадженнях - НАБУ

У Бюро також завершили досудове розслідування стосовно 7 осіб, які підозрюються у розкраданні грошових коштів при здійсненні днопоглиблювальних робіт у підхідних каналах та акваторіях Бердянського та Маріупольського морських портів.

У Національному антикорупційному бюро України заявляють, що нині корупція на підприємствах "Укрзалізниці" розслідується в межах 17 кримінальних проваджень.

Про це повідомляє прес-служба НАБУ щодо підозри у незаконному збагаченні та декларуванні недостовірної інформації міністром інфраструктури України Володимиром Омеляном.

В Бюро наголосили, що діяльність підприємств, підпорядкованих Міністерству інфраструктури, перебуває у фокусі постійної уваги з боку детективів НАБУ.

"Наразі корупція лише на підприємствах "Укрзалізниці" розслідується в межах 17 кримінальних проваджень, 8 справ скеровано до суду. До кримінальної відповідальності притягнуто 22 особи, з яких 16 - посадовці "Укрзалізниці" та державних підприємств Міністерства інфраструктури України різного рангу. Щодо 17 з цих осіб обвинувальні акти вже скеровано до суду", - зауважили в НАБУ.

Згідно з інформацією, загальна сума збитків у кримінальних провадженнях, скерованих до суду лише по "Укрзалізниці", становить 190 млн грн; у тих, де особам повідомлено про підозру, - 92 млн грн; у провадженнях, де підозри на цей час не повідомлялись, - понад 500 млн грн.

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"Проте, у більшості з цих справ "Укрзалізниця" не бажає визнавати ці збитки і не поспішає брати участь у кримінальних провадженнях як потерпіла юридична особа з метою вжиття заходів щодо їх відшкодування", - заявляють в Бюро.

Крім того, зазначили у відомстві, завершено досудове розслідування стосовно 7 осіб, які підозрюються у розкраданні грошових коштів при здійсненні днопоглиблювальних робіт у підхідних каналах та акваторіях Бердянського та Маріупольського морських портів.

"Серед підозрюваних - екс-голова ДП "АМПУ" та чинний перший заступник голови цього ДП. Загальна сума збитків, що інкримінується підозрюваним, - 247 млн грн", - зазначили в НАБУ.

Повідомляється, що детективи також розслідують факти зловживання при проведенні конкурсних торгів із закупівлі послуг з днопоглиблення в Одеському та Южненському портах.