Посадовцям "Укрзалізниці" оголосили підозру у зловживаннях, які призвели до збитків у $10 мільйонів

Детективи НАБУ повідомили про підозру колишньому заступнику голови «Укрзалізниці», чинним директорам одного з департаментів ПАТ «Укрзалізниця» та заступнику директора однієї з філій ПАТ «Укрзалізниця». Про це повідомляє прес-служба НАБУ.

Посадовців підозрюють у вчиненні злочину, кваліфікованого за ч.2 ст.28, ч.2 ст.364 Кримінального кодексу України («Зловживання владою або службовим становищем»), посадовців підозрюють у зловживанні службовим становищем, вчиненим за попередньою змовою групою осіб, внаслідок чого Державна адміністрація залізничного транспорту України недоотримала 10,2 мільйонів доларів США доходів (станом на дату вчинення злочину 97 млн грн).

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"За версією слідства, на початку 2014 року підозрювані, використовуючи своє службове становище та будучи членами Тарифної комісії Державної адміністрації залізничного транспорту України – колегіального органу «Укрзалізниці», уповноваженого на встановлення пільгових тарифних ставок на здійснення вантажних залізничних перевезень – застосували без наявних на те підстав на користь ряду експедиторських організацій пільгові тарифні ставки на вантажні перевезення", - йдеться у повідомленні.

Тобто посадовці визначили, що тарифи будуть пільговими, якщо перевізники виконають гарантовані обсяги перевезень. Перевізники умову не виконали, але пільга все одно була надана.

Вирішується питання обрання запобіжного заходу згаданим особам.