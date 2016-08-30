Укази про нові посади Ложкіна і Райніна опубліковано на сайті президента

Згідно з указом № 371/2016, у складі членів Нацради реформ, які беруть участь у її роботі з усіх питань, затверджено главу Адміністрації президента Ігоря Райніна і радника президента, заступника голови Нацради реформ Бориса Ложкіна.

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Указом № 372/2016 Райніна замість Ложкіна введено до персонального складу РНБО.

Як повідомляв УНІАН, 29 серпня Порошенко прийняв відставку глави Адміністрації президента Бориса Ложкіна і призначив його своїм радником і головою Національної інвестиційної ради як ключового органу залучення та супроводу інвестицій, а також формування сприятливого інвестиційного клімату в Україні. На посаду глави Адміністрації президента України Порошенко призначив голову Харківської облдержадміністрації Ігоря Райніна.