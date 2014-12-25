Україна і Польща створять спільне військово-технічне виробництво

Про це йдеться в повідомленні на сайті держконцерну. В ньому наголошується, що "найближчим часом буде визначено низку виробів, які виготовлятимуть на спільному підприємстві. У підписаному договорі міститься, зокрема, конкретний план дій, який буде втілено протягом найближчих тижнів".

Читайте також"Укроборонпром" візьме участь у тендері на постачання озброєння в Індонезію

"Ми зараз робимо перші значні кроки для серйозної співпраці з нашими партнерами з Євросоюзу", - прокоментував підписання угоди перший заступник гендиректора держконцерну Сергій Пінькас.

Зі свого боку голова правління польської компанії Марчін Кубіца заявив, що угода з "Укроборонпромом" - це початок співпраці між польською та українською оборонними сферами. "Наша компанія працює на ринку вже понад 60 років і є стратегічною для безпеки Польщі. Зокрема, ми виробляємо багатоцільовий камуфляж для збройних сил країн НАТО, продукція компанії LUBAWA користується попитом на більш ніж 40 ринках світу", - сказав Марчін Кубіца.