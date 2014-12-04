"Укроборонпром" домовився про постачання озброєння в Пакистан

Про це йдеться в повідомленні прес-служби держконцерну. Згідно з повідомленням, дані домовленості були прийняті за підсумками зустрічей у рамках міжнародної військової виставки International Exhibition and Defence Seminar-2014, яка проходить з 1 по 4 грудня в Пакистані.

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"Сторони домовилися про замовлення буквально у всіх галузях українського військово-технічного виробництва. Сьогодні заводи повинні працювати на максимумі своїх можливостей, людей необхідно забезпечити роботою, а надходження в бюджет України - збільшити", - сказав генеральний директор держконцерну Роман Романов.