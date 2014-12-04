"Укроборонпром" домовився про постачання озброєння в Пакистан
11:59, 04 грудня 2014Політика
1 0
"Укроборонпром" домовився з міністерством оборони Пакистану про підписання контрактів на постачання продукції українського оборонного комплексу.
"Укроборонпром" буде поставляти озброєння в Пакистан / wartime.org.ua
Про це йдеться в повідомленні прес-служби держконцерну. Згідно з повідомленням, дані домовленості були прийняті за підсумками зустрічей у рамках міжнародної військової виставки International Exhibition and Defence Seminar-2014, яка проходить з 1 по 4 грудня в Пакистані.
Читайте такожУкроборонпром розробив новий автоматизований комплекс розвідки
"Сторони домовилися про замовлення буквально у всіх галузях українського військово-технічного виробництва. Сьогодні заводи повинні працювати на максимумі своїх можливостей, людей необхідно забезпечити роботою, а надходження в бюджет України - збільшити", - сказав генеральний директор держконцерну Роман Романов.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter