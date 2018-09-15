В посольстві США закликали Україну вжити всіх заходів для запуску Вищого антикорупційного суду

В амбасаді наголошують, що демократії процвітають тільки з ефективною судовою гілкою влади.

Посольство Сполучених Штатів Америки в Україні закликало українську владу вжити необхідних заходів для запуску Вищого антикорупційного суду.

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Про це йдеться в заяві посольства США в "Твіттері". «В Міжнародний день демократії ми закликаємо українську владу вжити всіх необхідних заходів для успішного запуску Вищого антикорупційного суду. Демократії процвітають тільки з ефективною судовою гілкою влади», - наголосили в амбасаді.

Як повідомляв УНІАН, 2 серпня Вища кваліфікаційна комісія суддів України оголосила конкурс на посади суддів Вищого антикорупційного суду.

Станом на кінець минулого тижня на 39 посад суддів Антикорупційного суду подалося всього 28 претендентів.

14 вересня був останній день, коли претенденти мали змогу ще відправити свої документи до Вищої кваліфікаційної комісії суду.