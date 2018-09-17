Полторак назвав брехнею заяву Росії, що літак MH17 збила українська ракета

За словами міністра, це свідчить про те, що Росія не відмовилася від планів підриву авторитету України.

Заява Міністерства оборони Російської Федерації про збиття українською ракетою літака рейсу MH17 на Донбасі у 2014 році є брехнею.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу заявив міністр оборони України Степан Полторак.

"Це є абсолютною брехнею, це черговий фейк Російської Федерації, який свідчить про те, що Росія точно не відмовилася від своїх планів підриву авторитету України, підриву ситуації в цілому в Україні. Їм треба привід для того, щоб загострити ситуацію... І щодо "Бука", я хотів би сказати тільки одне слово - це неправда, це брехня", - заявив він.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 17 вересня, у Міністерстві оборони Росії заявили, що ракета, яка атакувала літак рейсу MH17 на Донбасі у 2014 році, після виготовлення була поставлена в УРСР, а після розпаду СРСР була прийнята на озброєння української армії.

Довідка УНІАН. Літак авіакомпанії Malaysia Airlines, що виконував рейс MH17 з Амстердама до Куала-Лумпур, був збитий 17 липня 2014 року над окупованою бойовиками територією Донецької області. Загинули усі 298 осіб, які перебували на борту. Більшість загиблих (196 осіб) - громадяни Нідерландів.

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24 травня Спільна слідча група, до складу якої входять представники Австралії, Бельгії, Малайзії, Нідерландів і України, надала додаткові докази ключової ролі Росії в трагічній катастрофі рейсу MH17. Група дійшла висновку, що зенітний ракетний комплекс "Бук", пострілом з якого був збитий літак, належав 53-ій зенітно-ракетній бригаді збройних сил РФ, що дислокується в Курську.

25 травня стало відомо, що уряд Нідерландів почав здійснювати кроки для притягнення Росії до відповідальності за збиття літака рейсу MH17.

Австралія заявила, що домагатиметься від Росії виплати компенсацій сім'ям жертв катастрофи MH17.

МЗС України за дорученням президента Петра Порошенка почав консультації з Нідерландами і Австралією для приєднання до переслідування Росії за збиття літака рейсу MH17.