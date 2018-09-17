Провідне кремлівське ЗМІ зганьбилося фейком про "звинувачення" США на адресу Росії

Недостовірний матеріал кремлівського інформаційного агентства ТАСС передрукували багато російських видань.

Російське агентство ТАСС поширила недостовірну інформацію про те, що в понеділок постпред США в ООН Ніккі Хейлі нібито звинуватила Росію у "сприянні вбивства брата Кім Чен Ина".ТАСС наступним чином цитує американського посла: "Коли Північна Корея здійснила вбивство Кім Чен Нама, це було при сприянні Росії, яка передавала біологічні речовини Північній Кореї".

Як передає Радіо Свобода, насправді Хейлі не вимовляла такої фрази. Вона дійсно згадала вбивство північнокорейськими спецслужбами Кім Чен Нама – брата північнокорейського лідера Кім Чен Ина. За її словами, цей злочин було скоєно із застосуванням нервово-паралітичного газу VX. Однак, говорячи про Росію, Хейлі сказала лише про те, що Москва погодилася з висновками США про вину Пхеньяну. Жодних заяв про передачу Росією біологічних речовин Пхеньяну на засіданні РБ ООН з американської сторони не звучало. Про це свідчить представлений відеозапис виступу американського посла.

Відео: BLSM OROMO

Недостовірний матеріал ТАСС передрукували багато російських видань, а представник МЗС Росії Марія Захарова зробила у своєму фейсбуці заяву. "Вочевидь, наближаємося до розгадки вбивства [35-го президента США Джона] Кеннеді", – написала вона.

В ході сьогоднішнього засідання Радбезу ООН, скликаного за ініціативою США, Хейлі звинуватила Росію у грубому і систематичному порушенні міжнародних санкцій проти КНДР. За словами американського представника, Росія сприяє отриманню КНДР продуктів нафтопереробки, постачання яких Пхеньяну, відповідно до режиму санкцій, заборонені. Російський постпред в ООН Василь Небензя заперечував приписувані Москві порушення.

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13 лютого 2017 року Кім Чен Нам загинув в результаті замаху, вчиненого двома жінками, одна з яких накинула йому на обличчя хустку, просочену бойовою отруйною речовиною VX. Поліція Малайзії запідозрила ще чотирьох громадян КНДР у причетності до вбивства. Всі вони дісталися до Пхеньяну авіарейсами через Джакарту, Дубай, Москву і Владивосток. Влада Південної Кореї просили російську сторону затримати їх, однак російська влада відмовилися це зробити, повідомляли ЗМІ.

6 березня 2018 року Держдепартамент США запровадив санкції проти КНДР за застосування хімічної зброї за вбивство Кім Чен Нама.