У Кабміні призначили міністрів, які чергуватимуть у новорічні свята

Кабінет міністрів своїм розпорядженням №1259-р від 24 грудня встановив чергування членів уряду на новорічні святкові дні, "з метою забезпечення вирішення невідкладних питань".

Згідно з документом, 1 січня чергуватиме міністр екології та природних ресурсів Ігор Шевченко, 2 та 3 січня - міністр інформаційної політики Юрій Стець, 4 січня, міністр аграрної політики і продовольства Олексій Павленко, 7 січня - міністр молоді та спорту Ігор Жданов, 8 січня - міністр внутрішніх справ Арсен Аваков, 9 січня - міністр інфраструктури Андрій Пивоварський, 10 січня - глава МЗС Павло Клімкін, 11 січня - міністр регіонального розвитку, будівництва і ЖКГ Геннадій Зубко.

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Також міністру Кабінету міністрів України Ганни Онищенко доручено забезпечити чергування відповідальних працівників у секретаріаті Кабінету міністрів України.