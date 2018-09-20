У ПАРЄ хочуть ускладнити процедуру введення санкцій проти Росії - нардеп

Голосування в Парламентській асамблеї Ради Європи за відповідне рішення відбудеться 9 жовтня.

У Парламентській асамблеї Ради Європи пропонують ускладнити процедуру запровадження санкцій проти делегацій країн, які порушують права людини, а також принципи демократії і верховенства права.

Про це голова постійної делегації Верховної Ради у ПАРЄ, народний депутат із фракції "Блок Петра Порошенка" Володимир Ар’єв повідомив у Facebook.

"Результат засідання регламентного комитета ПАРЄ щодо російського шантажу: зради немає, перемоги теж", - написав він.

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За словами Ар’єва, позитивним моментом є те, що поки не спрацював найгірший сценарій, коли ПАРЄ повністю скасовує можливість запровадження санкцій.

Водночас Ар’єв повідомив, що регламентний комітет пропонує проголосувати за ускладнення процедури запровадження санкцій, і назвав цю пропозицію "кроком назустріч шантажистам".

"Ми зробили все можливе, вдалося не все, що хотіли. Тепер нам головне мобілізувати здорові сили на сесію ПАРЄ – основна боротьба за поправки і за прийняття зваженого рішення попереду. Голосування 9 жовтня", - заявив Ар'єв.

Раніше УНІАН повідомляв, що в Парламентській асамблеї Ради Європи вже узгодили із представниками РФ обраний підхід до внесення поправок до регламенту ПАРЄ, які в майбутньому можуть гарантувати російській делегації повернення до ПАРЄ без санкцій.

За останніми домовленостями, санкційний механізм планують знищити не повністю, але ускладнити його настільки, щоби застосувати санкції щодо Росії було вкрай складно.