Трамп посилив введені через вторгнення в Україну санкції проти Росії

Президент США посилив правове підґрунтя для збереження чинності раніше введених санкцій.

Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп видав указ з метою забезпечення повного впровадження введених санкцій проти юридичних і фізичних осіб з Російської Федерації, запроваджених серед іншого через агресію в Україні.

Про це йдеться у листі президента США спікеру Палати представників та президенту Сенату, опублікованому на сайт Білого дому.

У листі відзначено, що президент США на виконання закону про економічні повноваження при появі надзвичайної міжнародної ситуації видав виконавчий указ для здійснення додаткових кроків стосовно раніше запроваджених санкцій проти РФ через порушення нею суверенітету і територіальної цілісності України.

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Зокрема, йдеться про виконавчий указ 13660 від 6 березня 2014 року (запровадження санкцій за дії РФ у Криму, які "підривають демократичні процеси та інституції в Україні, загрожують її миру, безпеці, стабільності, суверенітету, та територіальній цілісності, і сприяють незаконному присвоєнню її майна"), а також подальші укази, якими було розширено діапазон застосування першого пакету кримських санкцій.

Крім того, йдеться про виконавчий указ 13694 від 1 квітня 2015 року, яким було передбачено запровадження санкцій за зловмисну діяльність у кіберпросторі і створено підґрунтя для вжиття додаткових кроків відповідно до указу 13757 від 28 грудня 2016 року (запровадження санкцій проти 9-ти розвідувальних установ та осіб з Російської Федерації через кібератаки).

Разом з тим, відзначається, що відповідно до закону "Протидія супротивникам Америки через санкції” та закону про підтримку свободи України передбачається застосування визначених санкцій проти РФ.

Водночас сказано, що виданий Трампом виконавчий указ "сприятиме подальшому впровадженню цих санкцій" шляхом надання додаткових повноважень секретарю казначейства (міністру фінансів) з метою здійснення певних кроків стосовно цих санкцій. Також глава Мінфіну США отримає скеровуватиму роботу інших урядових департаментів та відомств для здійснення належних заходів, аби "забезпечити повне впровадження цих санкцій"

"Ці санкції можуть включати заборону на деякі фінансові операції, блокування майна та майнових інтересів, відмову від видачі ліцензій на експорт, відмову у видачі віз і для в'їзду в Сполучені Штати, а також запровадження санкцій стосовно основних людей з управлінського складу, що мають відношення до осіб, проти яких вже введені санкції", - наголошується у листі Трампа.