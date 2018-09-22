Угорщина виступила проти автоматичного продовження санкцій ЄС проти Росії (відео)

В той же час наголошується, що Угорщина ніколи не піде на порушення єдності ЄС у цьому питанні.

Глава МЗС Угорщини Петер Сійярто закликав ЄС обговорювати санкції проти Росії, а не продовжувати їх автоматично.

Про це він заявив в інтерв’ю російському пропагандистському каналу RT, пише Європейська правда.

"Ми чітко окреслили необхідність чесного діалогу, оскільки ми ненавидимо дурити одне одного. Потрібне чесне і пряме обговорення, чи досягли санкції успіху? Давайте проаналізуємо факти, чи допомогли санкції європейській економіці або російській економіці, чи, навпаки, допомогли чинити тиск на російську економіку, чи допомогли вони виконати Мінські угоди. Відповівши щиро на ці питання, ми повинні приймати рішення про наше майбутнє", - зазначив Сійярто.

В той же час, за його словами, Угорщина ніколи не піде на порушення єдності ЄС у цьому питанні.

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"Нинішній італійський уряд, здається, розділяє нашу позицію – жодного автоматичного продовження санкцій, потрібна дискусія. А оскільки це країна, що входить до G7, меншій країні буде легше представити цю позицію з більшою країною" - заявив Сійярто.

Як відомо, Італія хоче обговорити питання послаблення санкцій проти Росії на саміті ЄС 18-19 жовтня.

31 липня Євросоюз запровадив санкції проти 6 російських компаній, які брали участь у будівництві Керченського мосту. Дипломати заявили, що було запропоновано 8 фірм, але дві були відкинуті після опозиції з боку Німеччини та Італії, які побоювалися шкоди для своїх ділових відносин з Росією. Тоді ж Італія заблокувала включення кримської депутатки у список санкцій ЄС проти Росії. У списку містяться імена так званих "колишніх" - чиновників, які більше не обіймають посад. Рим хотів вилучити їхні імена.

Новий уряд Італії не приховує, що прагне зняти санкції ЄС з Росії і каже, що країни вже повернулися до хороших відносин у сфері культури, торгівлі, промисловості і безпеки.