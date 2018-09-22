До порядку денного сесії Генасамблеї ООН включено питання Криму і Донбасу

На сесії Україна має донести інформацію про щоденні порушення прав людини на окупованих РФ територіях, безпекові і екологічні загрози.

До порядку денного сесії Генеральної асамблеї ООН включено питання ситуації на окупованих Росією територіях Криму і Донбасу.

Читайте такожГеращенко розповіла, як представник Кремля у Мінську визнав присутність РФ на Донбасі

Про це на своїй сторінці в соцмережі повідомила представник України у гуманітарній підгрупі Тристоронньої контактної групи із врегулювання ситуації на Донбасі Ірина Геращенко.

"Важливе рішення, попри спротив РФ, до порядку денного сесії включено питання ситуації на окупованих територіях Криму і Донбасу", - написала вона.

Геращенко зазначила, що Україна має "по максимуму використати високий міжнародний майданчик для донесенння інформації про щоденні порушення прав людини на окупованих РФ територіях, безпекові і екологічні загрози".