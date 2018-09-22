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До порядку денного сесії Генасамблеї ООН включено питання Криму і Донбасу

15:53, 22 вересня 2018
Політика
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Ілюстрація / REUTERS

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Про це на своїй сторінці в соцмережі повідомила представник України у гуманітарній підгрупі Тристоронньої контактної групи із врегулювання ситуації на Донбасі Ірина Геращенко.

"Важливе рішення, попри спротив РФ, до порядку денного сесії включено питання ситуації на окупованих територіях Криму і Донбасу", - написала вона.

Геращенко зазначила, що Україна має "по максимуму використати високий міжнародний майданчик для донесенння інформації про щоденні порушення прав людини на окупованих РФ територіях, безпекові і екологічні загрози".

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Теги: #Крим#Ірина Геращенко#Генасамблея ООН