Геращенко: маємо тривожну інформацію про погіршення стану здоров’я Сенцова і Балуха
Перший заступник голови Верховної Ради України Ірина Геращенко повідомила про тривожну інформацію щодо стану здоров‘я Володимира Балуха, Олега Сенцова та інших політв’язнів.
Про це вона повідомила на своїй сторінці у Facebook після зустрічі з омбудвумен Людмилою Денисовою щодо ситуації з заручниками і політв‘язнями.
«Маємо тривожну інформацію про погіршення стану здоров‘я Володимира Балуха, Олега Сенцова, інших. На жаль, жодної відповіді на всі пропозиції до РФ в рамках гуманітарної підгрупи в Мінську, через МЗС чи інституту омбудсменів щодо передачі громадян РФ, засуджених за тероризм, диверсії, участь в бойових діях, в обмін на звільнення українців, немає», – зазначила Геращенко.
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Вона повідомила, що також була обговорена проблема українських рибалок, яких затримала окупаційна влада й насильно утримує в окупованому Криму та питання засуджених вироками українських судів до лютого 2014 року, які відбувають покарання на окупованих територіях і мріють про переміщення на території, підконтрольні українській владі.
«Ці громадяни, які засуджені за злочини, також є українськими громадянами. Українська сторона готова сприяти їх переміщенню, офіс уповноваженої (Денисової – ред.) готовий цим займатися (бо має відповідні звернення від родин і від самих засуджених). Вже 4 рази в рамках мінської групи я передавала представникам ОБСЄ цю інформацію і відповідні контакти офісу, але немає просувань і в цьому питанні через штучні перепони з боку ОРДЛО», – додала вона.
Геращенко зазначила, що поки Москва не дасть відмашки, не буде жодних просувань в питанні звільнення заручників чи пошуку зниклих. «На жаль, Кремль не зацікавлений в прогресі в цих важливих питаннях», – підкреслила вона.