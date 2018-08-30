Геращенко: маємо тривожну інформацію про погіршення стану здоров’я Сенцова і Балуха

Геращенко зазначила, що поки Москва не дасть відмашки, не буде жодних просувань в питанні звільнення заручників чи пошуку зниклих.

Перший заступник голови Верховної Ради України Ірина Геращенко повідомила про тривожну інформацію щодо стану здоров‘я Володимира Балуха, Олега Сенцова та інших політв’язнів.

Про це вона повідомила на своїй сторінці у Facebook після зустрічі з омбудвумен Людмилою Денисовою щодо ситуації з заручниками і політв‘язнями.

«Маємо тривожну інформацію про погіршення стану здоров‘я Володимира Балуха, Олега Сенцова, інших. На жаль, жодної відповіді на всі пропозиції до РФ в рамках гуманітарної підгрупи в Мінську, через МЗС чи інституту омбудсменів щодо передачі громадян РФ, засуджених за тероризм, диверсії, участь в бойових діях, в обмін на звільнення українців, немає», – зазначила Геращенко.

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Вона повідомила, що також була обговорена проблема українських рибалок, яких затримала окупаційна влада й насильно утримує в окупованому Криму та питання засуджених вироками українських судів до лютого 2014 року, які відбувають покарання на окупованих територіях і мріють про переміщення на території, підконтрольні українській владі.

«Ці громадяни, які засуджені за злочини, також є українськими громадянами. Українська сторона готова сприяти їх переміщенню, офіс уповноваженої (Денисової – ред.) готовий цим займатися (бо має відповідні звернення від родин і від самих засуджених). Вже 4 рази в рамках мінської групи я передавала представникам ОБСЄ цю інформацію і відповідні контакти офісу, але немає просувань і в цьому питанні через штучні перепони з боку ОРДЛО», – додала вона.

Геращенко зазначила, що поки Москва не дасть відмашки, не буде жодних просувань в питанні звільнення заручників чи пошуку зниклих. «На жаль, Кремль не зацікавлений в прогресі в цих важливих питаннях», – підкреслила вона.