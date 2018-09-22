У РФ заявили про супровод двох кораблів ВМС України біля окупованого Криму

У російському прикордонуправління відзначили, що супровід здійснюється на безпечній відстані.

В прикордонному управлінні ФСБ РФ заявили, що їхні кораблі берегової охорони супроводжують два кораблі ВМС України біля берегів окупованого Криму. Про це повідомляє ТАСС.

"В даний час два кораблі Військово-морських сил України - корабель управління "Донбас" і буксир "Корець" - знаходяться недалеко від берегів Криму,.. слідуючи в північно-східному напрямку.... В інтересах забезпечення безпеки РФ їх супроводжують кораблі берегової охорони прикордонної служби ФСБ Росії", - повідомили в російському відомстві.

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У російському прикордонуправління відзначили, що супровід здійснюється на безпечній відстані.

У прикордонуправління ФСБ РФ пояснили свої дії тим, що два кораблі Військово-морських сил України нібито увійшли "у виняткову економічну зону Росії".

Росія анексувала український Крим у березні 2014 року.