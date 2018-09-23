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«Миротворець» знайшов угорські паспорти у чотирьох закарпатських депутатів та заступника мера Чопа

09:30, 23 вересня 2018
Політика
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Місцеві закарпатські депутати володіють угорськими паспортами / imigrant-hungary.com

П'ятеро громадян України, внесені до бази проекту «Миротворець» за незаконне отримання угорських паспортів, є депутатами місцевих рад та посадовими особами.

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Про це свідчить інформація в їхніх анкетах, доступних у базі даних «Миротворця».

Так, Йосип Фовриш і Степан Гал є депутатами Виноградівської районної ради (Закарпатська область).

Адальберт Браун – депутатом Берегівської районної ради, а Кароль Беркі - депутатом від КМКС (Товариство угорської культури Закарпаття) Берегівської райради.

Оскар Балог, у якого, згідно «Миротворця», також є угорське громадянство, є заступником міського голови міста Чоп.

Як повідомляв УНІАН, днями в інтернеті з'явилося відео, на якому українцям роздають угорське громадянство з проханням не повідомляти про це владі.

Дипломатичний скандал спровокував чергове загострення відносин між Україною і Угорщиною.

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Теги: #паспорт#Миротворець