«Миротворець» знайшов угорські паспорти у чотирьох закарпатських депутатів та заступника мера Чопа

Днями в інтернеті з'явилося відео, на якому українцям роздають угорське громадянство з проханням не повідомляти про це владі.

П'ятеро громадян України, внесені до бази проекту «Миротворець» за незаконне отримання угорських паспортів, є депутатами місцевих рад та посадовими особами. Читайте такожУ Чехії розглядають можливість спрощеного отримання громадянства для українців з чеським корінням Про це свідчить інформація в їхніх анкетах, доступних у базі даних «Миротворця». Так, Йосип Фовриш і Степан Гал є депутатами Виноградівської районної ради (Закарпатська область). Адальберт Браун – депутатом Берегівської районної ради, а Кароль Беркі - депутатом від КМКС (Товариство угорської культури Закарпаття) Берегівської райради. Оскар Балог, у якого, згідно «Миротворця», також є угорське громадянство, є заступником міського голови міста Чоп. Як повідомляв УНІАН, днями в інтернеті з'явилося відео, на якому українцям роздають угорське громадянство з проханням не повідомляти про це владі. Дипломатичний скандал спровокував чергове загострення відносин між Україною і Угорщиною.

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