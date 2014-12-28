Парубій: засідання парламенту поновиться о 19.00

Про це повідомив перший віце-спікер парламенту Андрій Парубій.

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Як передає кореспондент УНІАН, зайшовши до сесійної зали, він оголосив депутатам, що засідання експертної групи підходить до кінця.

Андрый Парубій сказав, що учасники наради попросили ще на півгодини затримати початок роботи парламенту, тобто до 19.00.

Раніше повідомлялося, що перерва в засіданні повиннна була закінчитися в 18.00.