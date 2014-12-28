Депутати відклали засідання на 18.00

Про це віце-спікер парламенту Оксана Сироїд повідомила, зайшовши до сесійної зали, де наразі перебуває близько 100 депутатів. "З огляду на те, що продовжує роботу рада коаліції разом з урядом, продовжимо наше засідання о 18 годині", - сказала вона.

Як повідомляв УНІАН, перший віце-спікер парламенту Андрій Парубій продовжив перерву в роботі парламенту до 16.00.

«Парламентська коаліція не встигає розглянути всі поправки до держбюджету-2015. Тому було прийнято рішення продовжити перерву до 16.00. Дуже прошу депутатів до 16.00 працювати в комітетах... Не втрачати даремно час»,- сказав Андрій Парубій.