Рада ухвалила Держбюджет-2015

Як передає кореспондент УНІАН. за це рішення проголосували 233 народних депутати із 329 зареєстрованих у залі.

Зокрема від Блоку Петра Порошенка 120 голосів, "Народного фронту" - 81, "Самопомочі" - 10, Радикальної партії - 17, позафракційних - 5, а від Опозиційного блоку, "Батьківщини", груп "Воля народу" та "Економічний розвиток" - по 0 голосів "за".

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Бюджет на 2015 рік, розрахований з прогнозу падіння економіки в 4,3% при інфляції 13%. Доходи бюджету встановлені в розмірі 475,240 млрд грн, видаткии - 527,194 грн і граничним обсягом дефіциту держбюджету в 63,670 млрд грн.

Також в ніч на 29 грудня Рада прийняла пакет необхідних законопроектів для забезпечення дохідної частини бюджету.

Прем'єр-міністр, представляючи бюджет зазначав, що документ буде коригуватися - залежно від домовленостей з кредиторами. Причому перший такий перегляд відбудеться не пізніше 15 лютого 2015.

Яценюк нагадав, що на безпеку і оборону в бюджеті виділено - 90 млрд грн, з яких близько 6 млрд грн складуть держгарантії держконцерну «Укроборонпром» на закупівлю і виробництво озброєння.

Крім того, за словами Яценюка, Фонд регіонального розвитку отримає близько 3 млрд грн, ще 500 млн грн піде на республіканську дитячу лікарню «Охматдит». Києву буде виділено 1,9 млрд грн на обслуговування запозичень.

Також Яценюк зазначив, що Кабмін готовий включити в законопроект пункт про перегляд зарплат чиновників у бік скорочення.

«Прошу проголосувати, а 15 лютого ми разом дамо країні новий бюджет», - сказав Яценюк.