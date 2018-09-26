Святий Престол поважає рішення України щодо створення єдиної помісної церкви - МЗС
Святий Престол поважає рішення України про створення єдиної помісної православної церкви.
Як повідомляє прес-служба Міністерства закордонних справ, зустріч міністра закордонних справ Павла Клімкіна із секретарем по міждержавних відносинах Святого Престолу Полом Річардом Галлахером відбулася у вівторок в рамках 73-ї сесії Генеральної асамблеї Організації Об'єднаних Націй.
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"Відбувся обмін думками щодо процесу надання автокефалії Українській Православній Церкві. Святий Престол поважає рішення українського народу щодо створення єдиної помісної церкви", - йдеться в повідомленні.
Українською стороною наголошено, що Томос, як перший крок до нової церкви, стане актом глибокої історичної справедливості та передвісником миру, єдності та гармонії, зміцнення конституційного принципу свободи віросповідань та захисту прав і свобод українського народу.
"Цей процес вже почався і повернення до "status quo" неможливо", - йдеться в повідомленні.
У МЗС відзначили, що підтримка Святого Престолу та чітка позиція щодо надання Томосу є важливим кроком для посилення міжрелігійного діалогу.
Як повідомляв УНІАН, у Сполучених Штатах Америки висловили підтримку Україні в питанні здобуття автокефалії православної церкви.