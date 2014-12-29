Порошенко хоче знати прізвище замовника вбивства Гонгадзе

Про це глава держави повідомив під час своєї прес-конференції.

Він заявив, що не виступає проти відкритого розслідування справи і оприлюднення прізвищ замовників.

"Для мене ім'я Гонгадзе – святе. Я з ним працював", - заявив Порошенко.

Порошенко також додав, що виступає проти використання цієї теми у політичних розбірках.