Порошенко хоче знати прізвище замовника вбивства Гонгадзе

17:39, 29 грудня 2014
Політика
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Президент України Петро Порошенко підтримуює відкрите розслідування цієї резонансної справи.

REUTERS

Про це глава держави повідомив під час своєї прес-конференції.

Він заявив, що не виступає проти відкритого розслідування справи і оприлюднення прізвищ замовників.

"Для мене ім'я Гонгадзе – святе. Я з ним працював", - заявив Порошенко.

Порошенко також додав, що виступає проти використання цієї теми у політичних розбірках.

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