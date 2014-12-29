Порошенко хоче знати прізвище замовника вбивства Гонгадзе
17:39, 29 грудня 2014Політика
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Президент України Петро Порошенко підтримуює відкрите розслідування цієї резонансної справи.
REUTERS
Про це глава держави повідомив під час своєї прес-конференції.
Він заявив, що не виступає проти відкритого розслідування справи і оприлюднення прізвищ замовників.
"Для мене ім'я Гонгадзе – святе. Я з ним працював", - заявив Порошенко.
Порошенко також додав, що виступає проти використання цієї теми у політичних розбірках.
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