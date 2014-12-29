Бойовики знову обстрілювали позиції сил АТО: загинуло троє військових

Протягом дня бойовики 12 разів обстрілювали позиції сил АТО, загинуло троє військових.

Про це повідомив начальник прес-центру АТО Роман Туровець у Facebook.

«Після відносно спокійної неділі, понеділок в зоні проведення АТО видався досить напруженим. Починаючи з 7 ранку, бойовики незаконних збройних формувань 12 разів обстрілювали позиції українських військових, застосовуючи стрілецьку зброю, міномети та артилерію. Найгарячіше було в Пісках. Терористи 4 рази відкривали вогонь з мінометів та автоматичних гранатометів, а після цього бойовики пішли у бій. В результаті перестрілки противник втратив 14 осіб, ще один – був взятий у полон. З нашої сторони, загинуло три військовослужбовці», - сказав Туровець.

За його даними, провокаційні обстріли по позиціях українських військовослужбовців також велись біля населених пунктів Гранітне, Кам'янка, Малоорлівка, Нікішине, Новоласпа.

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Він також повідомив, що о 14.00 в районі населеного пункту Кам'яна (Луганська область) був зафіксований проліт безпілотного літального апарату.