Бойовики знову обстрілювали позиції сил АТО: загинуло троє військових
У штабі повідомляють, що починаючи з 7 ранку, бойовики незаконних збройних формувань 12 разів обстрілювали позиції українських військових, застосовуючи стрілецьку зброю, міномети та артилерію.
Протягом дня бойовики 12 разів обстрілювали позиції сил АТО, загинуло троє військових.
Про це повідомив начальник прес-центру АТО Роман Туровець у Facebook.
«Після відносно спокійної неділі, понеділок в зоні проведення АТО видався досить напруженим. Починаючи з 7 ранку, бойовики незаконних збройних формувань 12 разів обстрілювали позиції українських військових, застосовуючи стрілецьку зброю, міномети та артилерію. Найгарячіше було в Пісках. Терористи 4 рази відкривали вогонь з мінометів та автоматичних гранатометів, а після цього бойовики пішли у бій. В результаті перестрілки противник втратив 14 осіб, ще один – був взятий у полон. З нашої сторони, загинуло три військовослужбовці», - сказав Туровець.
За його даними, провокаційні обстріли по позиціях українських військовослужбовців також велись біля населених пунктів Гранітне, Кам'янка, Малоорлівка, Нікішине, Новоласпа.
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Він також повідомив, що о 14.00 в районі населеного пункту Кам'яна (Луганська область) був зафіксований проліт безпілотного літального апарату.