За ніч бойовики 25 разів обстріляли позиції сил АТО - штаб

Ситуація у зоні АТО характеризується збільшенням числа провокацій зі сторони незаконних збройних формувань.

Про це повідомляє прес-центр АТО у Facebook. «За ніч бойовики 25 разів обстріляли позиції українських військових із стрілецької зброї, гранатометів, мінометів та артилерії», - йдеться у повідомленні. Бойовики відкривали вогонь по новому терміналу Донецького аеропорту, населених пунктах Станиця Луганська, Сокольники, Опитне, Піски, Березове, Новомихайлівка, Тарамчук, Славне, Майорськ, околиці Нікішино, Золоте, Чермалик та Орлове. Читайте такожВдень бойовики для провокації обстрілювали позиції сил АТО «Цієї ночі поблизу населеного пункту Гірське незаконні збройні формування відкрили вогонь по українським бійцям з системи залпового вогню БМ-21 «Град»», - йдеться у повідомленні прес-центру АТО.

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