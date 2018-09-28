Стало відомо, хто обійме посаду Хуга в СММ ОБСЄ в Україні

Хуг 31 жовтня залишить пост першого заступника голови СММ ОБСЄ.

Посаду першого заступника голови Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ замість швейцарського дипломата Александра Хуга, який 31 жовтня залишить свій пост, обійме британський дипломат, заступник голови СММ Марк Етерінгтон.

Про це УНІАН повідомили у відділі преси та публічної інформації СММ ОБСЄ.

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«Пан Марк Етерінгтон (з квітня 2014 року обіймає посаду заступника голови СММ ОБСЄ – УНІАН) незабаром обійме посаду першого заступника голови СММ», - поінформували у місії.

За інформацією, оприлюдненою на сайті ОБСЄ, Етерінгтон, крім досвіду роботи в ОБСЄ старшим представником місії з питань зв'язку, був керівником міжнародної групи в Південному Судані. Також від імені Міністерства закордонних справ і у справах Співдружності Великої Британії він керував групою у Відділі стабілізації британського уряду в польових місіях в різних країнах.

Як повідомляв УНІАН, 26 вересня Хуг заявив, що 31 жовтня залишить пост першого заступника голови СММ ОБСЄ.